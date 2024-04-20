Смертник подорвал микроавтобус с гражданами Японии в пакистанском Карачи

CentralAsia (CA) - Террорист-смертник подорвал микроавтобус с гражданами Японии в пакистанском портовом городе Карачи в пятницу, пишет AP.

Японцы не пострадали, но позже официальные лица сообщили, что один прохожий был убит.

Первоначально полиция сообщила, что фургон направлялся в промышленную зону, где работали пятеро граждан Японии, когда на него было совершено нападение. Полицейские, сопровождавшие японцев, открыли ответный огонь, убив второго нападавшего, по его словам, сообщника террориста.

Трое прохожих, получивших ранения в результате нападения, были доставлены в больницу, где один из них позже скончался. Сообщается, что двое других находятся в стабильном состоянии.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари и премьер-министр Шехбаз Шариф осудили нападение в отдельных заявлениях, похвалили полицию за быструю реакцию и пообещали искоренить терроризм. Они также вознесли молитвы о жертвах.

Министерство иностранных дел подтвердило, что граждане Японии не пострадали, и заявило, что «решительно осуждает этот чудовищный террористический акт. Будут приняты все необходимые меры для привлечения виновных к ответственности».

Карачи, крупнейший город Пакистана, является столицей южной провинции Синд.