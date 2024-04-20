На военной базе в Ираке прогремел взрыв, погиб сотрудник иракских сил безопасности

CentralAsia (CA) - В результате мощного взрыва на военной базе в Ираке рано утром в субботу погиб сотрудник иракских сил безопасности, в состав которых входят группировки, поддерживаемые Ираном, сообщает Reuters.

Командующий силами заявил, что это было нападение, в то время как армия заявила, что проводит расследование, и в небе в тот момент не было военных самолетов.

Ранее два источника в службе безопасности сообщили, что взрыв произошел в результате авиаудара, в результате которого погиб военнослужащий Народных мобилизационных сил Ирака (PMF) и еще восемь человек получили ранения на военной базе Калсо, расположенной примерно в 50 км (30 милях) к югу от Багдада.

Иракские военные заявили, что технический комитет изучает причину взрыва и пожара на базе, которые, по их словам, произошли в час ночи в субботу (22:00 по Гринвичу пятницы).

«Отчет командования противовоздушной обороны подтвердил, благодаря техническим усилиям и радиолокационному обнаружению, что в воздушном пространстве Бабиля до и во время взрыва не было ни беспилотника, ни истребителя», - говорится в заявлении военных.

Инцидент в иракской провинции Бабиль произошел на фоне еще большей напряженности на Ближнем Востоке.