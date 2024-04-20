В Акмолинской области миновала угроза паводка

CentralAsia (KZ) - В Акмолинской области миновала угроза паводка, пишет Министерство чрезвычайных ситуаций Казахстана.

Предотвращено подтопление 2 тысяч жилых домов в 95 населенных пунктах, минимизирован ущерб пострадавшим от паводков.

Для защиты населенных пунктов в области были подготовлены земляные обвалования длиной в 45 км., порядка 300 тысяч мешков с инертным материалом.

Сегодня в городе Атбасар прошли торжественные проводы участников ликвидации паводка.

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