Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза

// Пресс-служба Кремля

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин 19 апреля провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Как пишет пресс-служба кремля, в совещании также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, а также заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов и руководитель Федерального агентства по государственным резервам Дмитрий Гогин.

«У нас несколько вопросов сегодня. Поговорим о запасах госрезервов, поговорим о мерах по совершенствованию оказания помощи населению в борьбе с наркологической угрозой. Несколько докладчиков», - сказал Путин.