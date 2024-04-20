Зеленский обратился к участникам срочного заседания Совета Украина – НАТО на уровне министров обороны

// Пресс-служба президента Украины

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам срочного заседания Совета Украина – НАТО на уровне министров обороны, созванного по просьбе Украины.

Как говорится в его заявлении, опубликованном в телеграм-канале президента Украины, повестка дня очевидна:

«Украине нужно еще 7 Patriot или аналогичных систем ПВО, и это минимальное количество. Они могут спасти много жизней и действительно изменить ситуацию. У вас есть такие системы.

Во-вторых, мы уже давно говорим о миллионе артиллерийских снарядов для Украины. Они должны быть, наконец, доставлены на передовую.

В-третьих, наши дальнобойные возможности. Абсурдно, когда партнеры боятся своей силы. Чем больше дальнобойного оружия будет в руках наших солдат, тем ближе будет мир. Линия фронта сейчас действительно нуждается в ракетах дальнего действия и артиллерии.

Четвертое: авиация. Если у нас будет коалиция истребителей, то потребуется достаточное количество реактивных самолетов, чтобы действительно преодолеть российский воздушный флот. Дело не в количестве обещаний, а в реальном количестве реактивных самолетов в небе.

И пятое — это скорость. В этом году мы не можем ждать, пока будут приняты решения. Я прошу вас как можно скорее рассмотреть нашу просьбу о вашей решительности – каждый из ее элементов».