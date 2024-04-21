Палата представителей США одобрила пакет помощи Украине на $60,84 млрд и направила в Сенат

CentralAsia (CA) - Палата представителей Конгресса США в субботу при широкой двухпартийной поддержке приняла законодательный пакет стоимостью $95 млрд, предусматривающий оказание помощи в области безопасности Украине, Израилю и Тайваню, несмотря на резкие возражения сторонников жесткой линии республиканцев, пишет Reuters.

Законопроект передается в Сенат, где большинство составляют демократы, который принял аналогичную меру более двух месяцев назад. Лидеры США, от президента-демократа Джо Байдена до республиканца Митча Макконнелла, убеждали спикера Палаты представителей Майка Джонсона вынести его на голосование.

Ожидается, что Сенат приступит к рассмотрению законопроекта, принятого Палатой представителей, во вторник, после чего во второй половине дня пройдут предварительные голосования. Окончательное принятие ожидается где-то на следующей неделе, что позволит Байдену подписать его в качестве закона.

Законопроекты предусматривают выделение $60,84 млрд на урегулирование конфликта в Украине, в том числе $23 млрд на пополнение запасов вооружений, техники и оборудования в США; $26 млрд для Израиля, в том числе $9,1 млрд долларов на гуманитарные нужды, и $8,12 млрд для Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свою благодарность, заявив, что американские законодатели предприняли шаги, чтобы направить историю в правильное русло.

«Жизненно важный законопроект о помощи США, принятый сегодня Палатой представителей, предотвратит расширение войны, спасет тысячи и тысячи жизней и поможет обеим нашим нациям стать сильнее», - сказал Зеленский.

Администрация Байдена уже завершает разработку своего следующего пакета помощи Украине, поэтому она может объявить о новом транше помощи вскоре после того, как законопроект вступит в силу, чтобы удовлетворить неотложные потребности Украины на поле боя, сообщил представитель Белого дома.

Было неясно, как быстро будет исчерпано новое военное финансирование Украины, что, вероятно, вызовет призывы Конгресса к дальнейшим действиям.

Байден, который с прошлого года призывал Конгресс одобрить дополнительную помощь Украине, заявил в своем заявлении: «Это происходит в крайне срочный момент, когда Израиль сталкивается с беспрецедентными атаками со стороны Ирана, а Украина подвергается продолжающимся бомбардировкам со стороны России».

За принятие закона о финансировании Украины проголосовали 311-112 человек. Примечательно, что 112 республиканцев выступили против законопроекта, и только 101 высказался в его поддержку.

Между тем, действия Палаты представителей во время редкого субботнего заседания продемонстрировали некоторые «трещины» в том, что в целом является твердой поддержкой Израиля в Конгрессе. В последние месяцы прогрессивные демократы выражали недовольство правительством Израиля и его ведением войны в Газе.

На субботнем голосовании, в ходе которого предложение о помощи Израилю было принято 366 голосами против 58, 37 демократов и 21 республиканец выступили против.

За принятием долгожданного закона внимательно следили американские оборонные подрядчики, которые могли бы получить крупные контракты на поставку оборудования для Украины и других американских партнеров.

Необычный пакет из четырех законопроектов также включает в себя меры, которые включают угрозу запрета принадлежащего Китаю приложения для социальных сетей TikTok и потенциальную передачу арестованных российских активов Украине.

Некоторые бескомпромиссные республиканцы, выступающие категорически против дальнейшей помощи Украине, утверждали, что Соединенные Штаты с трудом могут себе это позволить, учитывая их растущий государственный долг в размере 34 триллионов долларов. Они неоднократно поднимали вопрос об угрозе смещения Джонсона, который стал спикером в октябре после того, как его предшественник Кевин Маккарти был смещен сторонниками жесткой линии партии.