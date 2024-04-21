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В Казахстане мужчина в гостях надел «спартанский шлем» и не смог снять. Видео

CentralAsia (KZ) -  Кызылординские спасатели сняли с головы мужчины «спартанский шлем».

Как пишет пресс-служба МЧС Казахстана, от жителя микрорайона Саяхат поступило сообщение о том, что с головы гостя в его доме не снимается железный шлем.

«Спасатели, прибывшие на место происшествия, пришли на помощь и помогли мужчине освободиться от «спартанского шлема», который он надел, собравшись сделать фото на память», - пишет пресс-служба.

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