В Узбекистане погода прогреется до +32°

- Узбекистан, погода
- 10:16, 21 апреля 2024
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CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды по стране на 22-24 апреля.
КАРАКАЛПАКСТАН И ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, 22 апреля местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах возможен пыльный поземок. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°.
БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, 22 апреля местами усилением до 15-20 м/с, в отдельных районах возможен пыльный поземок. Температура ночью 13-18°, днем 26-31°.
ТАШКЕНТСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, 22 апреля местами кратковременный дождь, гроза. 23-24 апреля без осадков, лишь по Ташкентской области 23 апреля местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22 апреля 12-17°, 23-24 апреля 10-15°, днем 22-23 апреля 22-27°, 24 апреля 24-29°.
САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22 апреля 12-17°, 23-24 апреля 10-15°, днем 22-23 апреля 22-27°, 24 апреля 24-29°.
КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 27-32°.
АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, 22 апреля местами кратковременный дождь, гроза. 23 апреля местами возможен кратковременный дождь. 24 апреля без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.
ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ
Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. 22 апреля лавиноопасно (свыше 2000 м). Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 13-18°.