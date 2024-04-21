В Узбекистане погода прогреется до +32°

Ташкент

CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды по стране на 22-24 апреля.

КАРАКАЛПАКСТАН И ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, 22 апреля местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах возможен пыльный поземок. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°.

БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, 22 апреля местами усилением до 15-20 м/с, в отдельных районах возможен пыльный поземок. Температура ночью 13-18°, днем 26-31°.

ТАШКЕНТСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, 22 апреля местами кратковременный дождь, гроза. 23-24 апреля без осадков, лишь по Ташкентской области 23 апреля местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22 апреля 12-17°, 23-24 апреля 10-15°, днем 22-23 апреля 22-27°, 24 апреля 24-29°.

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22 апреля 12-17°, 23-24 апреля 10-15°, днем 22-23 апреля 22-27°, 24 апреля 24-29°.

КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 27-32°.

АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, 22 апреля местами кратковременный дождь, гроза. 23 апреля местами возможен кратковременный дождь. 24 апреля без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.

ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. 22 апреля лавиноопасно (свыше 2000 м). Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 13-18°.