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Река Томь в Новокузнецке поднялась до опасного уровня

CentralAsia (CA) -  Уровень воды в реке Томь в Новокузнецке Кемеровской области достиг опасного уровня, сообщил мэр Сергей Кузнецов в своем телеграм-канале.

Вода поднялась до 630 см.

«Подтоплений жилых домов нет. Условия жизнедеятельности населения не нарушены», - написал он.

Уровень воды в реке Томь в районе Абашево составляет 600 см (на 30 см ниже опасного), в реке Кондома — 500 см (на 130 см ниже опасного), в реке Аба — 20 см (на 160 см ниже опасного).

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