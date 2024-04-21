Река Томь в Новокузнецке поднялась до опасного уровня
- Азия и мир, происшествия
- 10:29, 21 апреля 2024
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CentralAsia (CA) - Уровень воды в реке Томь в Новокузнецке Кемеровской области достиг опасного уровня, сообщил мэр Сергей Кузнецов в своем телеграм-канале.
Вода поднялась до 630 см.
«Подтоплений жилых домов нет. Условия жизнедеятельности населения не нарушены», - написал он.
Уровень воды в реке Томь в районе Абашево составляет 600 см (на 30 см ниже опасного), в реке Кондома — 500 см (на 130 см ниже опасного), в реке Аба — 20 см (на 160 см ниже опасного).
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