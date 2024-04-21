Тотального блэкаута в Украине не будет, обещает министр энергетики

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CentralAsia (CA) - Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что, несмотря на атаки России на украинские энергетические объекты, блэкаута в Украине не будет.

«К сожалению, нет никаких сомнений в том, что атаки врага будут продолжаться. Однако энергосистема целостная. Тотального блэкаута в стране не будет», — сказал Галущенко в эфире телемарафона.

Хотя тотальных отключений света не будет, министр заявил, что нужно быть готовым к любым сценариям. Он подчеркнул, что энергетики делают все, чтобы худшие сценарии не реализовались.

«Как уже показывает опыт прошлого календарного года, мы своего слова придерживаемся», - добавил министр.

В отопительный сезон 2022-2023 после российских атак на энергосистему Украины в городах и целых областях страны вводились отключения света. Весной россияне атаковали ТЭС и ТЭЦ, Днепровская ГЭС.