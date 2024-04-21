Из-за небывалой засухи Марокко может потерять 20% пахотных сельхозземель
- Азия и мир, погода
- 15:00, 21 апреля 2024
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CentralAsia (CA) - В этом году из-за небывалой засухи Марокко может потерять 20% пахотных сельскохозяйственных площадей, заявил министр сельского хозяйства Марокко Мохаммед Садики.
Как цитирует его «Анадолу», площадь обрабатываемых сельскохозяйственных угодий в этом году сократилась на 31% по сравнению с 2023 годом.
Марокко пятый год подряд страдает от сильной засухи. Это является одной из самых серьезных угроз для сельскохозяйственного сектора, который составляет основу ВВП страны.
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