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Землетрясение магнитудой 5 произошло на Тайване

CentralAsia (CA) -  Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в воскресенье в 10:40 по пекинскому времени в морской акватории вблизи уезда Хуалянь острова Тайвань, пишет «Синьхуа».

Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 23,49 градуса северной широты и 121,60 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 20 км.

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