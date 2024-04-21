Землетрясение магнитудой 5 произошло на Тайване

CentralAsia (CA) - Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в воскресенье в 10:40 по пекинскому времени в морской акватории вблизи уезда Хуалянь острова Тайвань, пишет «Синьхуа».

Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 23,49 градуса северной широты и 121,60 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 20 км.