В Китае объявлена «оранжевая» тревога в связи с ливнями

- Азия и мир, погода
- 13:26, 21 апреля 2024
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CentralAsia (CA) - Национальный метеорологический центр 20 апреля объявил тревогу «оранжевого» уровня в связи с проливными дождями в некоторых районах страны, пишет «Синьхуа».
Мощные дожди будут бушевать в некоторых районах провинции Гуйчжоу, правобережья реки Янцзы, Южного Китая и города Чунцин в период с 08:00 субботы до 08:00 воскресенья.
Местами в вышеуказанных регионах ожидаются мощные осадки, максимальная норма в час которых может превысить 80 мм. Кроме того, будут наблюдаться сильные конвективные явления, такие как грозы и порывистый ветер.
В НМЦ рекомендовали местным органам власти и соответствующим ведомствам в соответствии с обязанностями надлежащим образом организовать экстренные противоливневые мероприятия.
Напомним, что в Китае действует четырехуровневая система оповещения о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.