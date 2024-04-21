В Китае объявлена «оранжевая» тревога в связи с ливнями

CentralAsia (CA) - Национальный метеорологический центр 20 апреля объявил тревогу «оранжевого» уровня в связи с проливными дождями в некоторых районах страны, пишет «Синьхуа».

Мощные дожди будут бушевать в некоторых районах провинции Гуйчжоу, правобережья реки Янцзы, Южного Китая и города Чунцин в период с 08:00 субботы до 08:00 воскресенья.

Местами в вышеуказанных регионах ожидаются мощные осадки, максимальная норма в час которых может превысить 80 мм. Кроме того, будут наблюдаться сильные конвективные явления, такие как грозы и порывистый ветер.

В НМЦ рекомендовали местным органам власти и соответствующим ведомствам в соответствии с обязанностями надлежащим образом организовать экстренные противоливневые мероприятия.

Напомним, что в Китае действует четырехуровневая система оповещения о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.