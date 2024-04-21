Эрдоган встретился с главой Политбюро ХАМАС

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял председателя Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию в рабочем офисе в Долмабахче, пишет «Анадолу».

На встрече обсуждались вопросы, связанные с атак Израиля на палестинские земли, особенно в секторе Газа, с шагами по обеспечению адекватной и бесперебойной доставки гуманитарной помощи в палестинский эксклав, а также справедливым и прочным мирным процессом в регионе.

В ходе встречи Эрдоган заявил, что Турция продолжает дипломатические усилия по привлечению внимания международного сообщества к угнетению палестинцев. По словам главы государства, Анкара при каждой возможности подчеркивает необходимость прекращения жестокости и срочного постоянного прекращения огня в Газе.

Он отметил, что «Израиль однажды заплатит за угнетение палестинцев».

Эрдоган сказал, что на сегодняшний день в регион отправлено более 45 тысяч тонн гуманитарной помощи, а также введен ряд санкций против Израиля, включая ограничения на торговлю.

Президент Турции коснулся также напряженности в отношениях между Израилем и Ираном. Турецкий лидер отметил, что важно провести мероприятия, которые снова привлекут внимание к ситуации в секторе Газа.

Эрдоган также выразил соболезнования главе Политбюро ХАМАС в связи с гибелью его сыновей и внуков во время израильских атак в Газе.

На встрече с турецкой стороны присутствовали глава МИД Хакан Фидан, глава Турецкой разведывательной организации Ибрагим Калын, глава Управления по связям Фахреттин Алтун, главный советник президента по иностранной политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч и соверник президента Сефер Туран.

С палестинской стороны представитель ХАМАС по иностранным делам Халед Мешаль, член Политбюро Халиль аль-Хайя, член Политбюро и представитель по Западному Берегу Захир Джеббарин и член ХАМАС Муса Аккари.