Российские пограничники покинут Тавуш после делимитации границ с Азербайджаном, - Пашинян

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские пограничные посты будут выведены из приграничной зоны Тавушской области после проведения делимитации и последующей демаркации границ Армении и Азербайджана, пишет TRT Россия.

«Российские посты там появились по одной причине. То, что происходит сейчас, — это существенное изменение ситуации. Это значит, что у нас нет линии соприкосновения, у нас есть граница, а граница — это знак мира. Это будет означать, что пограничники Армении и Азербайджана будут сотрудничать друг с другом и смогут самостоятельно охранять границу», - заявил Пашинян.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о мирном выводе армянских военных из четырех сел Газахского района и передаче населенных пунктов Азербайджану. Это произошло в пятницу на совместной встрече представителей, посвященной делимитации государственной границы между двумя странами.

Под контроль Азербайджана перейдут села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. Стороны условились опираться на Алма-Атинское соглашение 1991 года.