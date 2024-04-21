Российский корабль в Крыму был атакован противокорабельной ракетой
- Азия и мир, политика
- 16:48, 21 апреля 2024
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CentralAsia (CA) - Утром на одном из кораблей в Крыму на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты, пишет губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале.
От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали.
Ранее в соцсетях распространилось видео, как горит корабль в Севастополе.
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