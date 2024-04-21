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Российский корабль в Крыму был атакован противокорабельной ракетой
// Фото из соцсетей

CentralAsia (CA) -  Утром на одном из кораблей в Крыму на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты, пишет губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале.

От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали.

Ранее в соцсетях распространилось видео, как горит корабль в Севастополе.

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