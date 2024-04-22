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В Монголии начинается тренинг Регионального форума АСЕАН

CentralAsia (MNG) -  В рамках Регионального форума АСЕАН (АРФ) правительства Монголии, США и Социалистической Республики Вьетнам совместно организует программу обучения по укреплению правовой системы противодействия химическим, биологическим, ядерным и радиологическим угрозам в Улан-Баторе, Монголия, 16-18 апреля 2024 года.

В тренинге принимают участие Контртеррористическое управление ООН (КТУ ООН), Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Европейский Союз (ЕС). На мероприятии также присутствуют представители 16 стран-членов АРФ. Эта программа обучения организуется ежегодно и чередуется между государствами-членами Регионального форума АСЕАН. Монголия должна была принять программу в 2019 году, но из-за пандемии COVID-19 она была отложена.

Региональный форум АСЕАН играет жизненно важную роль в укреплении доверия, диалога и сотрудничества между участниками по различным вопросам безопасности, особенно связанным с химическими, биологическими, ядерными и радиологическими угрозами.

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