Батцэцэг выступит в качестве председателя 80-й сессии ЭСКАТО

CentralAsia (TM) - Восьмидесятая сессия Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) пройдет с 22 по 26 апреля 2024 года в Конференц-центре Организации Объединенных Наций в Бангкоке.

Восьмидесятая сессия, посвященная теме «Использование цифровых инноваций для устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе», предоставит возможность укрепить общерегиональные совместные действия по использованию цифровых инноваций для ускоренной реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

На сессии соберутся правительственные лидеры и министры из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также другие ключевые заинтересованные стороны, чтобы обсудить, как цифровые инновации могут более инклюзивно способствовать достижению Целей устойчивого развития в различных дисциплинах.

Более того, участники смогут определить возможности для полного раскрытия преобразовательного потенциала цифровых инноваций и обсудить пути увеличения своего вклада в устойчивое развитие. Ярмарка цифровых инноваций предоставит пространство для взаимодействия с широким кругом партнеров и заинтересованных сторон, демонстрирующих цифровые инновации, которые уже способствуют достижению Целей устойчивого развития во всем регионе.

Азиатско-Тихоокеанский регион имеет уникальные возможности для использования цифровых технологий для решения проблем устойчивого развития. Этот регион уже признан динамичным центром цифровых инноваций, подпитываемых такими новаторскими технологиями, как искусственный интеллект, цифровые финансы, государственные технологии и Интернет вещей. Тем не менее, чтобы стимулировать дальнейшую изобретательность и использовать цифровые инновации для поддержки огромных коллективных усилий, необходимых для достижения Целей устойчивого развития, региону нужен план.

На этом фоне в тематическом исследовании рассматриваются существующие цифровые инновации, которые ускорили прогресс на пути к устойчивому развитию, и исследуются способы развития их успеха. Он предлагает основу для понимания взаимосвязей между цифровыми инновациями и устойчивым развитием, исследует текущие и новые практики, исследует, как можно создать благоприятную среду, и дает рекомендации для регионального сотрудничества. Для реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года необходим целенаправленный стратегический толчок. Целью настоящего доклада является информирование об этих усилиях, которые ЭСКАТО готова поддерживать на каждом этапе пути.

Делегация Монголии, возглавляемая г-жой Батцэцэг Батмөнх, министром иностранных дел Монголии, примет участие в предстоящей сессии ЭСКАТО, а министр также выступит в качестве председателя 80-й сессии Комиссии.