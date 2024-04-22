В Казахстане запретили вейпы

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство, предусматривающие запрет на ввоз, производство и продажу вейпов, сообщает сайт Акорды.

За подобные деяния в стране будет предусмотрена уголовная ответственность. Продажа вейпов повлечет за собой штраф до 200 МРП ($1,6 тыс.), либо арест до 50 суток.

Ввоз и производство электронных систем потребления (вейпов) будут наказываться штрафом до 2000 МРП ($16,5 тыс.), ограничением свободы до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Закон также вводит запрет на рекламу некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них.

Действие закона будет распространяться на устройства (в том числе электронные сигареты), которые с помощью электронных технологий (аккумулятора) нагревают жидкость (в картриджах, резервуарах и других контейнерах) с содержанием никотина или без него, другие химические вещества, ароматизаторы с образованием аэрозоля, вдыхаемого пользователем.

Закон вступит в действие спустя 60 дней после официального опубликования в печати.

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