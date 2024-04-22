В Узбекистане создадут центры изучения иностранных языков для трудовых мигрантов

CentralAsia (UZ) - Власти Узбекистана решили создать центры по обучению иностранным языкам для граждан, планирующих работать за рубежом, сообщает Минюст в своем Telegram-канале.

Согласно постановлению правительства, основная задача центров — организация процессов отбора работодателями узбекистанцев, желающих найти трудоустройство за границей. Специальные курсы по обучению профессиям и иностранным языкам откроют при профессиональных образовательных учреждениях.

Обучающие языковые программы рассчитаны на срок до одного года. Готовить мигрантов будут на платной основе. Минюст не указал стоимость таких курсов. но сообщил, что педагогам, ведущим такие занятия, исходя из их эффективности положена надбавка в размере 100% от зарплаты.

Известно, что планируется организовать преподавание английского, немецкого, корейского, арабского и других востребованных языков. По окончании программы студенты получат соответствующие документы государственного образца.

Однако, как следует из правительственного постановления, если узбекистанцы самостоятельно изучат иностранный язык и предъявят международные сертификаты, то им предоставят компенсацию.

Государство возместит 50% расходов на обучение, но в размере не более 10 базовых расчетных величин — 3,4 млн сумов ($267).

Чиновники напомнили, что мигрантам, желающим работать в другой стране, требуется сертификат по иностранному языку уровня B2, а для граждан, выезжающих за рубеж на основе дуальной формы обучения (Ausbilding), — уровня B1 по немецкому языку.