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Численность населения Узбекистана достигла 37 млн человек

CentralAsia (UZ) -  Население Узбекистана по состоянию на 21 апреля достигло 37 млн человек, сообщает Агентство по статистике РУз.

Из них:

  • мужчин — 18 599 900;
  • женщин — 18 344 600.

За прошлый год численность узбекистанцев выросла на 2,2%, или на 774,9 тыс. человек.

Отметка в 36 млн жителей была преодолена 8 декабря 2022 года.

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