Численность населения Узбекистана достигла 37 млн человек
- Узбекистан, общество
- 10:46, 22 апреля 2024
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CentralAsia (UZ) - Население Узбекистана по состоянию на 21 апреля достигло 37 млн человек, сообщает Агентство по статистике РУз.
Из них:
- мужчин — 18 599 900;
- женщин — 18 344 600.
За прошлый год численность узбекистанцев выросла на 2,2%, или на 774,9 тыс. человек.
Отметка в 36 млн жителей была преодолена 8 декабря 2022 года.
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