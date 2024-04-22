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Власти Туркменистана усложнили процедуру развода
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TM) -  Правительство Туркменистана внесло изменения в законодательство, усложнив процедуру развода в стране. Например, теперь такие дела в суде будут рассматривать только при личном присутствии обеих супругов, передает Turkmen.news со ссылкой на госСМИ.

По данным издания, информация о внесении в нормативные акты соответствующих поправок была опубликована в газете Кабмина республики «Нейтральный Туркменистан» 11 апреля, а сами изменения были приняты 30 марта.

В Семейном кодексе из списка причин для расторжения брака исчезло «отсутствие одного из супругов», в том числе из-за неявки в суд или неизвестного места жительства. Таким образом, исключена возможность развестись с человеком заочно, даже если он считается пропавшим без вести.

Согласно обновленной редакции Гражданского процессуального кодекса, суды вправе рассматривать дела о разводе только в присутствии обеих сторон. Правда, здесь сделано исключение: процесс состоится, если один из его участников находится за границей.

Коснулись изменения и процедуры расторжения брака по обоюдному согласию. Если раньше с учетом дополнительных обстоятельств разводящимся на обдумывание решения давали максимум полгода, то сейчас после стандартных трех месяцев суд может продлить срок, отведенный на примирение, еще на шесть месяцев.

Кроме того, в иске следует указать «причины и обстоятельства, приведшие к расторжению брака, исключающие возможность совместного проживания супругов и сохранения семьи». Причем помимо письменных доводов потребуются и устные разъяснения.

Также судью обязали еще до начала процесса провести беседу с мужем и женой, вникнуть в условия их жизни, взаимоотношения, учесть интересы детей. При необходимости к данной процедуре можно привлечь представителей общественности.

Власти страны и раньше предпринимали попытки усложнить гражданам процедуру развода. Так, в апреле прошлого года Министерство юстиции Туркменистана предлагало оформлять соответствующие документы только на родине. При этом, согласно инициативе чиновников, расторжение брака между соотечественниками, осуществленное за границей, следовало признавать незаконным.

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