Спикер Жогорку Кенеша посетит Монголию с официальным визитом

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CentralAsia (MNG) - По приглашению спикера Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии Занданшатара Гомбожава председатель Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана Нурланбек Шакиев посетит Монголию с официальным визитом 23-25 апреля. Об этом сообщило в пятницу управление по связям с прессой и общественностью парламента.

В ходе предстоящего визита спикеры парламентов двух стран проведут официальные переговоры, обменяются мнениями о сотрудничестве между парламентами двух стран и другими вопросами, представляющими взаимный интерес.

Ожидается, что Нурланбек Шакиев нанесет визит президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа и проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

Это первый визит председателя Жогорку Кенеша в Монголию, и он внесет важный вклад в углубление политического диалога и взаимного доверия между Монголией и Кыргызстаном, укрепление сотрудничества между законодательными органами и укрепление правовой базы отношений, говорится в сообщении.

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