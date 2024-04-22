Президент Узбекистана вышел в краткосрочный отпуск

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 22 апреля вышел в краткосрочный трудовой отпуск. Об этом сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

В предыдущий раз глава государства уходил в краткосрочный отпуск в декабре 2023 года, а до этого — в январе 2022 года. В 2021 году отпуск президента также был в январе.