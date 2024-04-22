В Казахстан из Узбекистана и Таджикистана прибыла гуманитарная помощь пострадавшим от паводков

CentralAsia (KZ) - В Туркестанскую область РК из Таджикистана прибыл 61 вагон гуманитарной помощи для пострадавших от паводков. Также в Казахстан направил свою помощь Узбекистан, сообщает агентство Kazinform.

Как сообщил заместитель акима области Бейсенбай Тажибаев, из Таджикистана доставили строительные материалы и продукты питания. Гуманитарный караван отправился в затопленные районы.

Также сегодня из Узбекистана в Казахстан прибыло 15 грузовиков с гуманитарной помощью.

Ранее гумпомощь Казахстану с продуктами отправил Кыргызстан.

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