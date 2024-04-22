В Таджикистане за сутки утонули шестеро человек, в том числе дети

CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки на территории Таджикистаназафиксировано шесть происшествий на воде, которые окончились трагически. В том числе утонули дети, оставшиеся без присмотра взрослых.

Так, 20 апреля примерно в 17:30 2-летний житель Шахритусского района Хатлонской области из-за халатности родителей вышел из дома и пропал.

По словам его родственников, возможно, мальчик упал в местный канал и утонул. Дежурная группа спасателей Управления КЧС по Хатлонской области выехала на место происшествия и начала поисковые работы. На данный момент поиски тела мальчика продолжаются.

Второй случай тоже произошел на территории Хатлонской области. 20 апреля 17-летний житель города Бохтар вместе с одноклассниками поехал отдыхать у реки Вахш на территории города Левакант. Из-за несоблюдения правил безопасности, он упал в реку и утонул.

Водолазы Управления КЧС по Хатлону обнаружили тело подростка и передали родителям.

Третий несчастный случай произошел на территории Раштского района. Утром 21 апреля 17-летняя жительница поселка Гарм по неизвестным причинам сбросилась с моста Сари пул в реку Сурхоб.

В результате поисково-спасательных мероприятий тело девушки было обнаружено через несколько часов в 18 км ниже места происшествия и передано сотрудникам правоохранительных органов.

Также 6-летняя жительница села Гулобод Шахринавского района также из-за халатности родителей упала в селесброс Долонсой. Несчастный случай произошёл 21 апреля. После проведенных поисковых работ ее тело было обнаружено на территории села имени Б.Тошева города Турсунзаде и передано сотрудникам милиции.

Пятый случай произошел на территории самого города Турсунзаде. 21 апреля 10-летняя жительница села Шулум, оставшись без надзора родителей, упала в селесброс Говмеш. В результате проведенных поисково-спасательных работ ее тело было обнаружено на территории села Шаркиён в реке Каратаг и передано соответствующим органам.

Кроме этого, 60-летняя жительница села Маданият Дж.Расуловского района Согдийской области из-за несоблюдения правил безопасности упала в реку Сир и утонула. Её тело было обнаружено и передано сотрудникам милиции.

Комитет по чрезвычайным ситуациям убедительно просит родителей не оставлять детей без присмотра, строго соблюдать правила безопасного поведения у водоёмов и на воде.

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