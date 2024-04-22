Таджикистан посетил госсекретарь по иностранным делам Великобритании Дэвид Кэмерон

CentralAsia (TJ) - 22 апреля в Таджикистан с визитом приехал государственный секретарь по иностранным делам Великобритании Дэвид Кэмерон, сообщает МИД Таджикистана.

В рамках визита Кэмерон встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщается на сайте президента РТ.

В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана и Великобритании.

«Мы считаем Великобританию важным партнёром в Западной Европе. Наша страна уделяет большое внимание развитию и укреплению многогранных отношений с Королевством», — отметил Рахмон.

Кэмерон, в свою очередь, выразил удовлетворение заметным расширением многогранных отношений Таджикистана и Великобритании и их хорошими перспективами.

В ходе встречи стороны обсудили отношения двух стран в политической, экономической, торговой, культурной и гуманитарной сферах.

Одной из важных тем встречи стало расширение межпарламентских связей.

Было признано необходимым привлечение инвестиций Королевства в горнодобывающую, металлургическую, лёгкую, пищевую, фармацевтическую и сельскохозяйственную отрасли Таджикистана.

Стороны также выразили заинтересованность в развитии сотрудничества в направлении производства «зелёной энергии» и перехода к «зелёной экономике».

Обсудили налаживание сотрудничества стран в направлении решения водно-климатических проблем, трудовой миграции, открытия авиационных маршрутов между странами.

На встрече также было обсуждено сотрудничество Таджикистана и Великобритании в области обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

Дэвид Кэмерон также встретился главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Стороны рассмотрели ключевые вопросы повестки двустороннего сотрудничества. В рамках этой встречи, министры подписали Межправительственное соглашение между Таджикистаном и Соединенным Королевством о воздушном сообщении, которое заложит основу для дальнейшего открытия прямых рейсов между Душанбе и Лондоном.

Кэмерон станет первым министром иностранных дел Великобритании, который посетит Таджикистан, Туркменистан и Кыргызстан, и первым с 1997 года, посетившим Узбекистан.

Ожидается также, что он посетит Казахстан и Монголию.

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