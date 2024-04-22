Убийство Салтанат Нукеновой в Астане: В отношении полицейского, задержавшего Бишимбаева, проведут служебное расследование

CentralAsia (KZ) - В Астане начато служебное расследование в отношении полицейского, который участвовал в задержании бывшего министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева в день убийства Салтанат Нукеновой, передает Tengrinews.kz.

Тогда, обращаясь к задержанному Бишимбаеву, полицейский бросил фразу «Она, наверное, сама нозила» (донимала его), в адрес погибшей Салтанат Нукеновой. Эта реплика попала на видеожетон и была продемонстрирована в ходе главного судебного разбирательства по делу Куандыка Бишимбаева 8 апреля.

«По данному факту департаментом полиции города Астаны назначено служебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства. О результатах будет сообщено дополнительно», - говорится в ответе МВД по данному случаю.

Ранее в кулуарах сената заместителя министра внутренних дел Игоря Лепеху попросили дать оценку поведению полицейских, которые проводили задержание Куандыка Бишимбаева в ноябре прошлого года. На суде по делу Бишимбаева показали видео с жетона полицейского, на котором зафиксировано, как проходило задержание экс-министра в ресторане Bau. Там также запечатлено, как с Бишимбаева сняли наручники и дали ему покурить.

«Я не видел это видео с жетона. Давайте мы изучим. Покурить они не должны были давать, наручники они могут снять. Есть требования определенные при конвоировании. Условно, при перемещении до машины он должен быть в наручниках, когда он заходит в автозак, мы можем снять наручники. Это нормально. Чтобы завтра нас не обвиняли в пытках. Я в этом ничего страшного не вижу. А по поводу покурить, надо смотреть, надо изучать. У нас есть соответствующее подразделение, которое дает оценку всем нашим действиям», - сказал тогда Игорь Лепеха.

Салтанат Нукенова была убита в ночь с 8 на 9 ноября 2023 года в ресторане BAU на втором этаже «Гастроцентра» в Астане. По подозрению в убийстве в тот же день задержали экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.

Куандыка Бишимбаева обвиняют по двум статьям:

п. 5, ч. 2 ст. 99 УК РК («Убийство с особой жестокостью»);п. 1, ч. 2 ст. 110 УК РК («Истязание»).

Его родственника Бахытжана Байжанова — директора «Гастроцентра» —также по двум статьям:

ст. 432 УК РК («Укрывательство»);ст. 434 УК РК («Недонесение о преступлении»).

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