Морозы до 8 градусов вернутся в Казахстан

CentralAsia (KZ) - На большую часть Казахстана 23-25 апреля будет оказывать влияние Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, в связи с чем ожидаются дожди с грозами, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, в начале недели под влиянием отрога антициклона в северных и восточных областях страны все еще сохранится погода без осадков. 25 апреля на юге и юго-востоке страны ожидаются сильные дожди. Также по республике прогнозируется порывистый ветер, на юге, юго-востоке – град, шквал.

На северо-западе, севере и востоке страны, с вторжением арктических воздушных масс, значительно похолодает: ночью до 1-8 мороза, днем до 3-13 тепла, в центре ночью до 0-5 мороза, днем до 5-15 тепла.

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