Убийство Салтанат Нукеновой в Астане: В суде разблокировали телефон Бишимбаева и просмотрели видео в день убийства

Куандык Бишимбаев

CentralAsia (KZ) - В Астане продолжается суд над бывшим министром нацэкономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым, который обвиняется в убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой.

Адвокаты Бишимбаева заявили, что он готов предоставить суду пароль от своего телефона для исследования содержимого. Телефон был передан судье Айжан Кульбаевой, которая приступила к изучению медиафайлов.

Айжан Кульбаева просмотрела последние 12 видеозаписей из галереи в телефоне Куандыка Бишимбаева, снятые за 9 ноября. На нем звучит ненормативная лексика в адрес Нукеновой.

«Изображена на всех этих видеофайлах потерпевшая Нукенова в черной куртке, под курткой ничего нет», — прокомментировала кадры одного из медиафайлов судья Кульбаева.

«Ты спала с Раимбеком Баталовым?», — слышен голос подсудимого.

Бишимбаев назвал видео фейковыми.

«Такого не может быть. Насколько я понимаю, там просто наложен мой голос», — обратился экс-министр.

Салтанат Нукенова была убита в ночь с 8 на 9 ноября 2023 года в ресторане BAU на втором этаже «Гастроцентра» в Астане. По подозрению в убийстве в тот же день задержали экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.

Куандыка Бишимбаева обвиняют по двум статьям:

п. 5, ч. 2 ст. 99 УК РК («Убийство с особой жестокостью»);п. 1, ч. 2 ст. 110 УК РК («Истязание»).

Его родственника Бахытжана Байжанова — директора «Гастроцентра» —также по двум статьям:

ст. 432 УК РК («Укрывательство»);ст. 434 УК РК («Недонесение о преступлении»).

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