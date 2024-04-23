Дэвид Кэмерон посетит Монголию и СА

CentralAsia (MNG) - Дэвид Кэмерон посетит Монголию и Центральную Азию в рамках стремления правительства расширить взаимодействие с этим ключевым регионом.. Об этом сообщает Gоv.uк.

Он встретится с лидерами всего региона, чтобы углубить сотрудничество по общим проблемам, от борьбы с терроризмом до изменения климата.

Он будет поддерживать глобальные возможности для молодежи, гарантируя, что учителя английского языка во всем регионе будут иметь доступ к специально разработанным учебным материалам Британского Совета по английскому языку. Он удвоит объем финансирования стипендий Chevening, чтобы больше людей могли учиться в британских университетах мирового класса.

Он будет поддерживать британский бизнес в создании рабочих мест и экономическом росте от Бридженда до Бишкека. Он покажет, что британский бизнес обеспечивает устойчивые и качественные инвестиции, которые могут стимулировать рост без ущерба для завоеванного с таким трудом суверенитета региона.

Министр иностранных дел Дэвид Кэмерон сказал:

«Мы живем в противоречивом, конкурентном мире. Если вы хотите защищать и продвигать британские интересы, вам нужно выйти на улицу и конкурировать.

«Центральная Азия находится в эпицентре некоторых из самых больших проблем, с которыми мы сталкиваемся, и для Великобритании и региона жизненно важно, чтобы мы способствовали ее будущему процветанию».

Министр иностранных дел укрепит отношения на высшем уровне между Великобританией, государствами Центральной Азии и Монголией, укрепляя нашу роль как долгосрочного партнера в регионе. Он будет продвигать дискуссии об обходе санкций, правах человека и реформах, написал Gоv.uк.

Он воспользуется этим визитом, чтобы объявить о выделении нового финансирования развития Центральной Азии и региона Восточного соседства в размере 50 миллионов фунтов стерлингов в течение следующих 3 лет. Финансирование Великобритании не только повысит региональный рост и экономическую устойчивость, но и укрепит торговлю и сотрудничество между нашими странами, делая регион и Великобританию более безопасными и процветающими.

В ходе визита министр иностранных дел посетит ряд важных объектов, включая гидроэлектростанцию в Таджикистане, ирригационный канал в Кыргызстане и культурный объект в Монголии.

Дэвид Кэмерон – первый министр иностранных дел Великобритании, посетивший Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан, и первый министр иностранных дел Великобритании с 1997 года.

Это также первый визит в Монголию такого уровня за более чем десятилетие. Визит на этой неделе подчеркивает стремление правительства Великобритании расширить взаимодействие с этим ключевым регионом и является решающим моментом для продвижения британских ценностей.

И в нем подчеркивается, что «визит на этой неделе подчеркивает приверженность правительства Великобритании более тесному взаимодействию с этим ключевым регионом и является критическим моментом для продвижения британских ценностей, построения наших геополитических отношений и предоставления возможностей людям в регионе и Великобритании».

источник: middleasiannews.com

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