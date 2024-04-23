Метель и сильный ветер обрушатся на Монголию

CentralAsia (MNG) - Институт метеорологии и мониторинга окружающей среды Монголии объявил предупреждение о сильном ветре и метели.

По предварительному прогнозу синоптиков, начиная с 23 апреля на западные, центральные и восточные аймаки Монголии обрушится сильный ветер, дождь, мокрый снег и метель, в дальнейшем непогода распространится на большей части территории страны. Ожидается, что скорость ветра в вышеуказанных регионах усилится с 18 до 24 м/с.

Главное управление по чрезвычайным ситуациям рекомендовало жителям Улан-Батора воздержаться от поездок в регионы страны из-за сильного ветра, метели и нулевой видимости на сельских дорогах, а кочевникам-скотоводам — принять дополнительные меры предосторожности на отдаленных пастбищах.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения