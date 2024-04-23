экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Метель и сильный ветер обрушатся на Монголию

CentralAsia (MNG) -  Институт метеорологии и мониторинга окружающей среды Монголии объявил предупреждение о сильном ветре и метели.

По предварительному прогнозу синоптиков, начиная с 23 апреля на западные, центральные и восточные аймаки Монголии обрушится сильный ветер, дождь, мокрый снег и метель, в дальнейшем непогода распространится на большей части территории страны. Ожидается, что скорость ветра в вышеуказанных регионах усилится с 18 до 24 м/с.

Главное управление по чрезвычайным ситуациям рекомендовало жителям Улан-Батора воздержаться от поездок в регионы страны из-за сильного ветра, метели и нулевой видимости на сельских дорогах, а кочевникам-скотоводам — принять дополнительные меры предосторожности на отдаленных пастбищах.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com