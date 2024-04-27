Треть городского населения Китая находится под угрозой затопления городов. В числе городов Пекин и Тяньцзинь

CentralAsia (CA) - Треть городского населения Китая находится под угрозой затопления городов. Таковы результаты исследования ученых из Университета Восточной Англии и Технологического института Вирджинии.

Было рассмотрены 82 города с общим населением около 700 миллионов человек. Результаты показывают, что 45% городских районов, которые были проанализированы, подвергаются оседанию, при этом в 16% из них оседание происходит со скоростью 10 мм в год и более.

По оценкам, в целом по стране это коснется примерно 270 миллионов городских жителей, при этом около 70 миллионов из них испытывают быстрое оседание грунта на 10 мм в год и более. К числу «горячих точек» относятся Пекин и Тяньцзинь.

Прибрежные города, такие как Тяньцзинь, особенно пострадали, поскольку оседание суши усиливает изменение климата и повышение уровня моря. Разрушение морских защитных сооружений является одной из причин того, что наводнение, вызванное ураганом «Катрина», привело к таким разрушениям и гибели людей в Новом Орлеане в 2005 году.

Шанхай — крупнейший город Китая — за последнее столетие сократился на 3 миллиона человек и продолжает сокращаться сегодня. Если оседание грунта сочетается с повышением уровня моря, то к 2120 году площадь городов в Китае, расположенных ниже уровня моря, может утроиться, что затронет от 55 до 128 миллионов жителей. Это может привести к катастрофическим последствиям без решительной реакции общества.

Оседание грунта в городах в основном вызвано деятельностью человека. Отвод грунтовых вод, который приводит к понижению уровня грунтовых вод, считается наиболее важной причиной оседания грунта в сочетании с геологическими условиями и весом зданий.

В Осаке и Токио забор грунтовых вод был остановлен в 1970-х годах, и просадка грунта в городах прекратилась или значительно сократилась, что свидетельствует об эффективной стратегии смягчения последствий. Дорожная вибрация и прокладка туннелей также могут быть локальными факторами - в Пекине около станций метро и автомагистралей проседает на 45 мм в год. Естественное движение грунта вверх или вниз также имеет место, но, как правило, гораздо меньше, чем изменения, вызванные деятельностью человека.

Хотя о просадках, вызванных деятельностью человека, было известно в Китае и до этого исследования, ученые говорят, что эти новые результаты усиливают необходимость принятия ответных мер на национальном уровне. Эта проблема возникает в городах за пределами Китая и широко распространена по всему миру.

Они призывают исследовательское сообщество перейти от измерения к пониманию последствий и поддержке ответных мер. Новые спутниковые измерения позволяют получать новые подробные данные об оседании грунта, но методы использования этой информации для работы с городскими планировщиками по решению этих проблем требуют гораздо большей доработки. Пострадавшие прибрежные города в Китае и за его пределами нуждаются в особом внимании.