В КНДР под руководством Ким Чен Ына прошли первые учения по нанесению условного ядерного контрудара. Фото

CentralAsia (CA) - Северная Корея провела первые тактические учения по нанесению условного ядерного контрудара с применением батарей сверхкрупных реактивных орудий 600-мм калибра, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Основная цель учений заключалась в «демонстрации надежности, совершенства, мощи» ядерных сил КНДР, маневры стали «четким предупредительным сигналом для врагов», говорится в сообщении ЦТАК.

В ходе учений проводилась «стрельба снарядами сверхкрупного реактивного орудия с имитированной ядерной боеголовкой», которые «точно поразили цель-остров на расстоянии 352 км».

Лидер КНДР Ким Чен Ын, который присутствовал на учениях, заявил, что это «была важная возможность тщательно подготовиться точному достижению лидерства в войне».

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В декабре 2023 года Ким Чен Ын заявил, что в следующем году КНДР должна ускорить подготовку к войне, чтобы противостоять «беспрецедентным» конфронтационным шагам со стороны американских властей. Южную Корею он назвал самой враждебной страной и призвал закрепить это определение в конституции КНДР.