На Тайване за прошедшие сутки произошло более 200 землетрясений

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CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в районе Тайваня зафиксировано по меньшей мере 218 землетрясений и афтершоков, подсчитал ТАСС на основе данных Центрального метеорологического управления острова. В Тайване каждый час происходит по несколько землетрясений. Власти страны пока не сообщали о каких-либо разрушениях.

По данным метеорологического управления, два самых мощных землетрясения достигли магнитуды 6,0 и 6,3. Первые толчки магнитудой 5,5 были зафиксированы 22 апреля в 17:08 по местному времени.

Директор метеорологического центра У Цзянь-фу рассказал журналистам, что серия землетрясений, случившихся за последние сутки, стала следствием сильного землетрясения 3 апреля. По его словам, толчки представляли собой характерное «концентрированное высвобождение энергии». Слова директора передает Reuters.

3 апреля на Тайване произошло самое сильное за 25 лет землетрясение с магнитудой 7,2. Эпицентр находился в уезде Хуалянь. В результате землетрясения, по последним данным, погибли 16 человек, еще 1115 человек получили ранения.