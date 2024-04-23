В Малайзии два вертолета столкнулись в воздухе на репетиции парада, 10 человек погибли
- Азия и мир, происшествия
- 11:27, 23 апреля 2024
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- Обновлено: 11:28, 23 апреля 2024 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В Малайзии два вертолета столкнулись в воздухе во время репетиции военного парада, погибли 10 человек, сообщает пресс-служба военно-морских сил страны в соцсети Х (Twitter).
Все погибшие были членами экипажа. Тела направили в военный госпиталь для опознания. Военно-морские силы поручили следственной комиссии начать расследование по факту крушения.
Столкновение произошло на военно-морской базе Лумут в западном штате Перак. Семь членов экипажа находились на борту вертолета HOM-AW139, трое — в вертолете Fennec.
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