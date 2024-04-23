В Малайзии два вертолета столкнулись в воздухе на репетиции парада, 10 человек погибли

CentralAsia (CA) - В Малайзии два вертолета столкнулись в воздухе во время репетиции военного парада, погибли 10 человек, сообщает пресс-служба военно-морских сил страны в соцсети Х (Twitter).

Все погибшие были членами экипажа. Тела направили в военный госпиталь для опознания. Военно-морские силы поручили следственной комиссии начать расследование по факту крушения.

Столкновение произошло на военно-морской базе Лумут в западном штате Перак. Семь членов экипажа находились на борту вертолета HOM-AW139, трое — в вертолете Fennec.