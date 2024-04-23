Байдена заявил, что его пропавшего дядю могли съесть каннибалы Новой Гвинеи. В Папуа - Новой Гвинее заявили, что не заслуживают ярлыка страны каннибализма

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден вызвал международный скандал своим заявлением, что его дядю во время Второй мировой войны могли съесть каннибалы Новой Гвинеи.

Байден посетил 17 апреля военный мемориал пропавших без вести в своем родном городе Скрентон, штат Пенсильвания, - сообщает Reuters.

На этом мемориале выгравировано, среди прочих, имя Амброуза Финнегана – дяди Байдена, чей самолет сбили над Новой Гвинеей, а тело так и не нашли.

«Он летал на одномоторных самолетах, совершал разведывательные полеты над Новой Гвинеей. Его сбили в районе, где в то время в Новой Гвинее было много каннибалов», – сказал Байден.

Позже в Белом доме пояснили, что, на самом деле, самолёт Финнегана пропал в море в 1944 году.

Премьер-министр Папуа Новой Гвинеи Джеймс Марате возмутился словами Байдена про каннибалов и заявил, что его страна «не заслуживает того, чтобы на нее навешивали такие ярлыки».

Марапе добавил, что Папуа Новая Гвинея и Соломоновы Острова остаются заваленными человеческими останками времен войны, обломками самолетов и кораблей, а также остатками бомб, которые все еще убивают людей.

«Я призываю президента Байдена заставить Белый дом заняться очищением этих остатков Второй мировой войны, чтобы правда о пропавших без вести военнослужащих, таких как Амброуз Финнеган, могла быть установлена», – сказал Джеймс Марате.