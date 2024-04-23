Сильные ливни нанесли ущерб сельскому хозяйству Лебапского велаята Туркменистана

CentralAsia (TM) - Из-за прошедших в Лебапском велаяте Туркменистана в середине апреля сильных ливней арендаторы региона понесут серьезные финансовые потери, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

В Гарабекавюльском, Саятском, Керкинском, Халачском этрапах залило хлопковые поля, где недавно завершился сев хлопка. Арендаторы пытаются отвести воду со своих участков. Люди копают арыки с полей к коллекторам и низинам. У кого есть насосы, откачивают воду в русла каналов или коллекторов.

Если до этого были жалобы на маловодье, то теперь приходится бороться с избытком воды. Однако даже если удастся убрать всю дождевую воду с полей, через пару дней на почве образуется корка, препятствующая всходу растений. В любом случае существенная часть будущего урожая будет потеряна.

Пострадали и хозяйства, занятые производством коконов. Обычно грены держат в нежилых хозяйственных постройках, которые не имеют крышу, а лишь обмазаны глиной. Практически у всех сельчан эти помещения протекли. При резком перепаде температур и влажности нарушается режим питания и окукливания грен, что ведет к заболеванию и снижению качества коконов.

Кроме того, мокрые от дождя листья тутовника (единственный корм для грен), перед скармливанием необходимо просушить. При том, что дожди шли несколько дней, с этим тоже возникли проблемы.

Шелководы приглашали к себе агрономов сельскохозяйственных объединений, чтобы получить заключение об ущербе, из-за которого обязательства по сдаче коконов могут быть не выполнены, но они не приехали, ссылаясь на занятость.

В Туркменистане нет практики публикации данных об ущербе от стихийных бедствий или природных катаклизмов. Собственный ущерб подсчитывают лишь пострадавшие хозяйства, без надежды получить компенсацию от властей.

Ранее «Метеожурнал» предупреждал о сильных дождях в Лебапском велаяте.

Издание также сообщает, что 11-13 апреля в горных и предгорных районах Западного Копетдага в низовьях реки Атрек (Балканский велаят) прошли ливни. Местами выпало до 1,6 месячной нормы осадков. Наибольший объем осадков выпал в Кара-Кала, Казанджике и Этреке.

В некоторых районах Балканского велаята ливни привели к паводкам. В частности, западнее города Берекет (Казанджик) они подтопили более 950 гектаров сельскохозяйственных земель, которые не были засеяны. Земли разбиты на участки, проведена коллекторно-оросительная сеть каналов, однако из-за частых подтоплений эти земли не используются арендаторами.