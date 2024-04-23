Убийство Салтанат Нукеновой в Астане: Бывшая супруга рассказала о браке с Бишимбаевым

Назым Кахарман

CentralAsia (KZ) - Бывшая жена экс-министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве Салтанат Нукеновой, Назым Кахарман в интервью каналу «Умные люди с Асель Кожаковой» рассказала об их семейной жизни.

На вопрос ведущей, бил ли ее Бишимбаев, Кахарман ответила, что таких «страшных вещей», как на видео с Салтанат Нукеновой, в ее жизни не было. Но супруг, по ее словам, «всегда был физически агрессивный».

«Наверное, раз шесть-восемь было, когда он кидал в мою сторону тяжелые предметы. Мог толкнуть. Конечно, все это потом переворачивалось, что ты сама упала. Мог за руки схватить, швырнуть или ударить что-то рядом... Детей не трогал», - рассказала экс-супруга Бишимбаева.

Назым Кахарман и Куандык Бишимбаев прожили 14 лет. В совместном браке родилось трое детей.

Кахарман заявила, что жизнь с Бишимбаевым была словно на вулкане.

«Это как жить с обезьяной с гранатой. Ты не знаешь, когда взорвет. То есть это будет утром, потому что ты не зашил пуговицу на его любимой рубашке и из 20 рубашек именно эту он хотел сегодня надеть. Из-за этого могла случиться истерика, он мог начинать орать. Ты не знаешь, вечером в каком настроении он вернется. Это постоянный напряг. И лишь когда мы развелись, ты понимаешь, что счастье заключается в очень простых вещах», - рассказала собеседница канала.

Ведущая Асель Кожакова спросила Назым Кахарман о том, как ей удалось развестись с Куандыком Бишимбаевым. На что Кахарман ответила, что, первое, что сделал Бишимбаев – оставил её без финансовой помощи. Она рассказала, что экс-министр сначала забрал фитнес-клуб, которым управляла Назым.

«Кто хочет разводиться, конечно, вот так пойти и шашкой махать, ну, наверно, не вариант. Надо готовиться, надо быть готовой морально, материально к тому, чтобы уйти и дать отпор. По-хорошему он не отпустит», – рассказала экс-супруга Бишимбаева.

Назым Кахарман напомнила, что Бишимбаев просидел в колонии почти три года. Когда он вышел на свободу, супруги прожили вместе всего месяц.

«Тюрьма может менять людей. Действительно, есть такие случаи, когда вот человека несло непонятно куда, после такого жизненного испытания человек кардинально меняется, становится прекрасным отцом, мужем. Я решила дать последний шанс, посмотреть, что там новенького. Где-то месяц мы прожили. На самом деле ничего новенького там не было. Человек вышел с глубоким убеждением, что он был всегда прав. То есть абсолютно ничего не поменялось. Хотя мы тоже очень много говорили с ним, почему он там оказался и что надо бы работать над собой, над психологической частью и духовностью», – поделилась Кахарман.

Она рассказала, что в этот период у них с Бишимбаевым случился серьёзный скандал, который стал точкой невозврата. По её словам, у бывшего мужа начались придирки к «белым носкам».

«Где-то три дня я пыталась сдерживать этот натиск. На самом деле абьюзерам, нарциссам нужна ваша кровь, им нужны ваши эмоции, и они всегда пытаются вас дестабилизировать. Что-то такое сказать, обидеть тебя: «А ты плохая жена». «Да как, я же тебе вот это всё сделала». Это постоянно какая-то дестабилизация, то есть ты плохая, ты такая, ты плохая мать. Постоянно им нужна ваша кровь, ваша энергия, ваша злость, ваши слёзы, чувство вины», – рассказала Назым Кахарман.

Салтанат Нукенова была убита в ночь с 8 на 9 ноября 2023 года в ресторане BAU на втором этаже «Гастроцентра» в Астане. По подозрению в убийстве в тот же день задержали экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.

Куандыка Бишимбаева обвиняют по двум статьям:

п. 5, ч. 2 ст. 99 УК РК («Убийство с особой жестокостью»);п. 1, ч. 2 ст. 110 УК РК («Истязание»).

Его родственника Бахытжана Байжанова — директора «Гастроцентра» —также по двум статьям:

ст. 432 УК РК («Укрывательство»);ст. 434 УК РК («Недонесение о преступлении»).

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