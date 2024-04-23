Токаев поблагодарил Мирзиёева за помощь в сложной паводковой ситуации

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Шавката Мирзиёева и народ Узбекистана за проявленную братскую солидарность и оказанную помощь в связи с паводками в ряде регионов Казахстана.

Президенты обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнёрства, а также реализацию ранее достигнутых договорённостей. На встрече подчеркнули динамичное развитие двусторонних отношений и кооперации на региональном уровне.

Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

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