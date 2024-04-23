На севере и юге Таджикистана зафиксированы сходы селей и камнепады

CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки на севере и юге страны в результате интенсивных осадков были зафиксированы сход селей и камнепады, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям республики.

Так, 22 апреля на автодороге Худжанд-Истиклол, вблизи предприятия «Хуаксин Гаюр Сугд Цемент», были зафиксированы 4 случая схода селей и камнепады. С помощью инженерной техники была проведена расчистка дороги, и движение было восстановлено.

Отмечается, что в тот же день в 15:05 осадки спровоцировали сход селей, что привело к размыву защитной дамбы в селе Кургонча.

Спустя пять минут, в 15:10, селевые потоки обрушились на территорию поселка Согдиён Матчинского района, повредив пахотные земли и приусадебные участки местных жителей.

В 16:10, сильные осадки стали причиной схода селей на территории села Чилча Темурмаликского района Хатлонской области, затопив 22 вспомогательных сооружения местных жителей.

На местах происшествий активно работают районные Комиссии по ЧС, проводятся мероприятия по ликвидации последствий стихийных бедствий.

КЧС отмечает, что в результате сходов селей и камнепадов жертв и разрушений не зафиксировано.

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