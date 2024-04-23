Казахстан и Таиланд подписали соглашение о безвизовом режиме

CentralAsia (KZ) - По итогам визита министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу в Таиланд главы внешнеполитических ведомств подписали межправительственное соглашение об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов.

«Согласно этому документу, граждане двух стран могут находиться без визы на территории друг друга до 30 календарных дней со дня въезда в страну. Соглашение вступит в силу после завершения сторонами внутригосударственных процедур», - сообщили в МИД Казахстана.

В ходе переговоров Мурата Нуртлеу и министра иностранных дел Королевства Таиланд Парнпри Бахиддха-Нукара обсуждались текущее состояние и перспективы развития отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Стороны констатировали существенный потенциал сотрудничества в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности, подчеркнули необходимость активизации контактов деловых кругов и поиска наиболее благоприятных условий транспортировки товаров между двумя странами, а также развитие сотрудничества в области туризма.

Также по итогам переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере туризма между министерствами туризма и спорта Казахстана и Таиланда.

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