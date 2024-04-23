Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая

Владимир Путин

CentralAsia (CA) - Инаугурация президента России Владимира Путина состоится 7 мая, заявил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас на заседании комитета. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, перед церемонией, 6 мая, сенаторы пройдут ПЦР-тестирование на COVID-19.

Эта инаугурация станет пятой церемонией вступления Путина в должность президента.

На прошедших в марте выборах российского президента Владимира Путина поддержали 87,28% избирателей. Окончательная явка составила 77,49%, всего проголосовали более 87,5 млн избирателей.