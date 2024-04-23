Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая
- Азия и мир, политика
- 16:56, 23 апреля 2024
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Владимир Путин
CentralAsia (CA) - Инаугурация президента России Владимира Путина состоится 7 мая, заявил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас на заседании комитета. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, перед церемонией, 6 мая, сенаторы пройдут ПЦР-тестирование на COVID-19.
Эта инаугурация станет пятой церемонией вступления Путина в должность президента.
На прошедших в марте выборах российского президента Владимира Путина поддержали 87,28% избирателей. Окончательная явка составила 77,49%, всего проголосовали более 87,5 млн избирателей.
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