В России шествие «Бессмертного полка» на 9 Мая не будет

Иллюстративное фото

CentralAsia (TM) - Шествие «Бессмертный полк» в России в 2024 году не будет проводиться в очном формате. Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» и депутат Госдумы Елена Цунаева.

«Хотела бы объявить вам решение центрального штаба: в связи с существующими угрозами общественной безопасности центральный штаб «Бессмертного полка РФ» принял решение не проводить шествие в 2024 году в очном формате»,— сказала Цунаева.

По ее словам, в этом году подготовлены другие форматы празднования.

В 2023 году традиционное шествие «Бессмертного полка» также не состоялось. Вместо него организаторы призвали принять участие в акции, разместив празднично украшенные портреты ветеранов на задних или задних боковых стеклах машин. МВД обещало не выписывать за это штрафы.

В 2020 и 2021 годах «Бессмертный полк» проводили в онлайн-формате из-за коронавируса. В 2022 году шествие прошло в традиционном формате.

Акция «Бессмертный полк» проходит в России с 2012 года. Во время шествия ее участники идут по улицам городов с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны.