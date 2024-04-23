экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Жертвы бытового насилия в Казахстане смогут взять отпуск за свой счёт

CentralAsia (KZ) -  Жертвы бытового насилия в Казахстане смогут брать 30 дней отпуска без сохранения заработной платы. Соответствующие поправки внесли в Трудовой кодекс.

«Работодатель обязан работнику на период нахождения в организациях, предоставляющих специальные социальные услуги потерпевшим от бытового насилия, предоставить отпуск без сохранения заработной платы, но не более 30 календарных дней", – говорится в документе.

Отмечается, что отпуск без сохранения заработной платы предоставляют на основании письменного уведомления работника с указанием его срока и предоставлением копии договора об оказании специальных социальных услуг.

Поправка вступил в действие с 16 июня 2024 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com