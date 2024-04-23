Жертвы бытового насилия в Казахстане смогут взять отпуск за свой счёт

CentralAsia (KZ) - Жертвы бытового насилия в Казахстане смогут брать 30 дней отпуска без сохранения заработной платы. Соответствующие поправки внесли в Трудовой кодекс.

«Работодатель обязан работнику на период нахождения в организациях, предоставляющих специальные социальные услуги потерпевшим от бытового насилия, предоставить отпуск без сохранения заработной платы, но не более 30 календарных дней", – говорится в документе.

Отмечается, что отпуск без сохранения заработной платы предоставляют на основании письменного уведомления работника с указанием его срока и предоставлением копии договора об оказании специальных социальных услуг.

Поправка вступил в действие с 16 июня 2024 года.

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