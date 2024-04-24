В УБ пройдет конференция «Монголия-оазис демократии»

// © Terrence Edwards

CentralAsia (MNG) - Международная конференция «Монголия – оазис демократии», организованная Демократической партией Монголии и Международным демократическим союзом, стартует 25 апреля в Улан-Баторе. На этой конференции пройдут различные дискуссии, в рамках которых участники обсудят достижения и перспективы 34-летнего пути Монголии к демократии.

В конференции примут участие такие гости, как Тони Клемент, канадский федеральный экс-политик и бывший представитель главы Международного демократического союза, Майкл Даст, председатель Международного союза молодых демократов, Филиппа Брум, ранее занимавшая пост главы иностранных дел Консервативной партии Англии и Дункан Макфарлейн, неоднократно приезжавший в Монголию, а также представители Международного республиканского института и Фонда Конрада Аденауэра.

Одной из важных тем. которую обсудят участники мероприятия, станет оценка текущей экономической ситуации в Монголии, в том числе бюджетная и денежно-кредитная политика, энергетическая политика, участие частного сектора и Фонда национального благосостояния. Также темами обсуждения станут информационные технологии, цифровые платформы, искусственный интеллект.

Напомним, в 2016 году Госсекретарь США Джон Керри во время своего визита в Монголию назвал страну «оазисом демократии», отметив при этом ее непростое положение. Ведь Монголия расположена между Россией и Китаем.

источник: middleasiannews.com

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