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Монголия будет сотрудничать с META в вопросах кибербезопасности и защиты детей

CentralAsia (MNG) -  22 апреля г-жа Батцэцэг Батаа, госсекретарь Министерства цифрового развития и коммуникаций, приняла Сенуру Абейвардену, главу отдела государственной политики Meta, отвечающего за Центральную Азию, и других представителей. Об этом сообщили в ведомстве.

Госпожа Батцэцэг, государственный секретарь Министерства цифрового развития и коммуникаций, поблагодарила МЕТА за введение «Канала государственного управления делами» или зеленого канала в Монголии и сотрудничество с ним с 2019 года.

Две стороны обменялись мнениями о будущем сотрудничестве в области кибербезопасности, киберпреступности, особенно защиты личной информации, а также защиты детей в онлайн-среде.

В ходе встречи представители компании МЕТА выступили с краткой презентацией о том, как с помощью технологий искусственного интеллекта обнаруживать и удалять фейковые адреса и ложную информацию в социальных сетях.

источник: middleasiannews.com

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