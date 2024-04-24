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Подписан устав Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Кыргызстана и Монголии. ФОТО

CentralAsia (MNG) -  Спикер Жогорку Кенеша (Парламента) Кыргызской Республики Нурланбек Шакиев находится с официальным визитом в Монголии по приглашению Спикера Великого Государственного Хурала Монголии Занданшатара Гомбожава. После официальных переговоров главы парламентов двух стран приняли участие в церемонии подписания устава Межпарламентской комиссии по сотрудничеству. Об этом сообщает parlament.mn.

В частности, они подписали «Устав Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Великим Государственным Хуралом Монголии и Жогорку Кенешем Кыргызской Республики». Подписав этот документ, стороны взаимно подтвердили, что будут расширять и развивать многосторонние отношения и сотрудничество в будущем.

Также в ходе церемонии руководитель Управления ветеринарии исполнительного органа Правительства Монголии г-жа Нарантуяа Аюушжав и Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Монголии г-н Айбек Артыкбаев обменялись международными ветеринарными сертификатами о взаимном признании условий импорта шерсти.

В этом мероприятии приняли участие председатель парламентской группы Монголия-Кыргызстан, депутат Бейсен Булан, парламентарии Анандбазар Цогт-Очир. Аукбакир Тилеухан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Кыргызской Республике Ганхуяг Содном, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Монголии Айбек Артыкбаев и другие официальные лица.

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