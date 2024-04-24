В Монголии растет число преступлений, связанных с наркотиками

CentralAsia (MNG) - В Монголии зарегистрировано 223 наркопреступления за первые три месяца 2024 года.

За первые три месяца 2024 года в Монголии было зарегистрировано 223 преступления, связанных с незаконным оборотом и употреблением наркотических и психотропных веществ. Об этом во вторник сообщили местные СМИ со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры страны.

«Этот показатель увеличился на 21,1% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. За указанный период в Монголии были задержаны 125 подозреваемых в нелегальном обороте наркотических средств. При этом около 67,2% из них — это парни в возрасте от 18 до 30 лет», — отмечается в официальном сообщении.

Специалисты отмечают, что главными факторами распространения наркомании и роста наркопреступлений в Монголии за последние годы являются моральная деградация общества, безработица, отсутствие знаний о наркотиках, любопытство и попытка заработать легкие деньги.

Согласно новому законодательству Монголии, лицо, признанное виновным в торговле наркотиками, может быть приговорено к наказанию в виде лишения свободы от 2 до 8 лет.

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