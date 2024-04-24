Страны с наибольшим ростом счастья с 2010 года. СПИСОК И ИНФОГРАФИКА

CentralAsia (MNG) - Страны становятся счастливее: Монголия в Топ-20.

Visual Capitalist представляет инфографику стран с наибольшим ростом счастья с 2010 года.

Первоначально это было опубликовано в приложении Voronoi.

В 2012 году был опубликован первый отчет, в котором изучались данные опроса Gallup за 2006–2010 годы, в котором респондентам почти в каждой стране предлагалось оценить свою жизнь по шкале от 0 до 10. На основе этого они экстраполировали один «показатель счастья» из 10, чтобы сравнить, насколько счастливы страны.

Спустя более десяти лет Доклад о мировом счастье 2024 года продолжает миссию по количественной оценке, измерению и сравнению благосостояния. Последние результаты исследования также показывают, как страны стали счастливее за прошедшие годы.

Какие страны стали счастливее с 2010 года?

Сербия возглавляет список из 12 восточноевропейских стран, средний показатель счастья которых за последнее десятилетие улучшился более чем на 20%. За тот же период экономика Сербии выросла вдвое и достигла 80 миллиардов долларов, а ее ВВП на душу населения увеличился почти вдвое до 9538 долларов в текущем долларовом выражении.

В целом с 2010 года 20 стран увеличили свой показатель счастья на целый балл или более по шкале от 0 до 10.

Монголия заняла 13-е место в этом списке.

источник: middleasiannews.com

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